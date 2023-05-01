«Авангард» не стал продлевать контракты с Береглазовым и еще шестью игроками

«Авангард» в официальном Telegram-канале сообщил о том, что защитники Алексей Береглазов, Федор Беляков и Виктор Сведберг, нападающие Алекс Броадхерст, Владимир Жарков и Павел Дедунов, а также голкипер Станислав Галимов покидают клуб в связи с истечением срока контрактов.

«Хоккейный клуб «Авангард» благодарит за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Береглазов может перейти в «Ак Барс». Также игроком интересуются еще несколько топ-клубов КХЛ.

«Авангард» дошел до финала Восточной конференции Кубка Гагарина, в котором уступил в серии «Ак Барсу» (1-4).