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Сегодня, 12:58

Билялов, Яруллин, Атанасов и Михалев признаны лучшими игроками недели КХЛ

Виктория Кравченко
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КХЛ определила лучших игроков 13-й недели сезона-2023/24, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим вратарем в шестой раз в карьере признан Тимур Билялов из «Ак Барса». Он одержал три победы в трех матчах, две из которых на ноль.

Лучшим защитником в третий раз в карьере признан игрок «Трактора» Альберт Яруллин, который набрал 2 (2+0) очка в трех матчах недели.

Лучшим форвардом впервые в карьере признан Василий Атанасов из «Торпедо». В его активе 4 (3+1) очка в трех матчах недели. В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере стал Владимир Михалев («Сибирь»), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели.

Лидером Восточной конференции является «Металлург», у которого 55 очков после 39 матчей. На «Западе» таблицу возглавляет «Динамо» — в активе которого 53 очка и 38 игр.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/12/04/524026.html
Тимур Билялов
КХЛ
Владимир Михалев
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