«Динамо» сыграет с «Барысом» в регулярном чемпионате КХЛ 2 октября

Минское «Динамо» сыграет с «Барысом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 2 октября. Матч пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена» в Минске и начнется в 19.10 по московскому времени.

Ключевые события матча «Динамо Минск» — «Барыс» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет официальный сайт КХЛ. Начало эфира — 19.00 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует сервис Кинопоиск (необходимо подключить платную подписку).

Жители Белоруссии смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Беларусь 5». Начало эфира — 19.00.

Жители Казахстана смогут следить за игрой «Динамо Минск» — «Барыс» на телеканале Qazsport. Начало трансляции — 22.00 по местному времени.

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