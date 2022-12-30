«Спартак» по буллитам победил минское «Динамо»

Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам уступило «Спартаку» (5:6 Б). Решающий бросок на счету нападающего Шейна Принса.

По ходу основного времени красно-белые трижды сравнивали счет, а в концовке смогли выйти вперед, но минчане отыгрались менее чем через минуту после пятой пропущенной шайбы. В составе москвичей 3 (2+1) очка набрал форвард Александр Хохлачев.

Для «Динамо» это поражение стало восьмым подряд, «Спартак» прервал 6-матчевую серию без побед.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 5:6 Б (0:0, 2:2, 3:3, 0:0, 0:1)

Голы: Зоркин — 5 (Соколов, Шинкевич), 21:51 — 1:0. Локтионов — 7 (Хохлачев, Принс), 23:01 — 1:1. Душак — 6 (Спунер), 28:34 — 2:1. Хохлачев — 13 (бол., Ручкин, Принс), 32:00 — 2:2. Козун — 7 (бол., Спунер), 43:12 — 3:2. Горбунов — 8 (Шинкевич, Меркли), 45:20 — 4:2. Хохлачев — 14 (Квартальнов), 49:29 — 4:3. Заседа — 10 (Ручкин), 50:36 — 4:4. Старченко — 6 (бол., Квартальнов, Цыплаков), 56:14 — 4:5. Соколов — 8 (Лалонд), 57:03 — 5:5.

Победный буллит: Принс.

Вратари: Шостак — Рибар.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 40 (12+9+15+4) — 33 (8+13+11+1).

Судьи: Гамалей, Сергеев.

30 декабря. Минск. «Минск-Арена». 12007 зрителей.