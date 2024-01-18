Московское «Динамо» сыграет с «Нефтехимиком» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 18 января, в четверг. Игра пройдет в многофункциональном спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Начнется встреча в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» — «Нефтехимик» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе матч-центр. В прямом эфире трансляция будет на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Также посмотреть игру можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Алексея Кудашова, как и «Локомотив», набрала 72 очка, бело-голубые уступают по дополнительным показателям ярославскому клубу и занимают 2-е место в Западной конференции. Команда из Нижнекамска с 51 баллом располагается на 7-й строчке «Востока».

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