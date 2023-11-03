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Сегодня, 14:38

Форвард СКА Хайруллин прокомментировал неудачи команды в КХЛ

Виктория Кравченко
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Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал поражение петербургской команды в домашнем матче против «Авангарда» (3:5).

«Авангард» лучше реализовал свои моменты. Мы создавали много моментов, бросали. Нам нужно лучше реализовывать свои моменты, потому что исход матча решило вот это самое мастерство. Мне кажется, у соперника не было никакой агрессивной игры. Мы играли от своей, и довольно-таки неплохо. Как я и сказал, нужно просто реализовывать моменты и играть с первой до последней минуты, как во втором и третьем периоде.

Неприятно, конечно. Думаю, СКА никогда не был в таких позициях. Нужно обязательно подниматься, и как можно выше», — цитирует Хайруллина «Спорт День За Днем».

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 24 очками в 24 матчах. Команда из Санкт-Петербурга проведет следующий матч 4 ноября на выезде против «Витязя».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/napadayushchiy-ska-khayrullin-my-ne-imeem-prava-tak-igrat-nam-nuzhno-vyigryvat-i-podnimatsya-vyshe
Марат Хайруллин
ХК Авангард
ХК СКА
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