Форвард СКА Хайруллин прокомментировал неудачи команды в КХЛ

Нападающий СКА Марат Хайруллин прокомментировал поражение петербургской команды в домашнем матче против «Авангарда» (3:5).

«Авангард» лучше реализовал свои моменты. Мы создавали много моментов, бросали. Нам нужно лучше реализовывать свои моменты, потому что исход матча решило вот это самое мастерство. Мне кажется, у соперника не было никакой агрессивной игры. Мы играли от своей, и довольно-таки неплохо. Как я и сказал, нужно просто реализовывать моменты и играть с первой до последней минуты, как во втором и третьем периоде.

Неприятно, конечно. Думаю, СКА никогда не был в таких позициях. Нужно обязательно подниматься, и как можно выше», — цитирует Хайруллина «Спорт День За Днем».