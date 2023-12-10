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Сегодня, 13:50

Генменеджер «Авангарда» Курьянов — о трансферах: «Вея не отпустил клуб, работа по Жафярову продолжается»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дамир Жафяров.
Фото ХК «Ак Барс»
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Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал «СЭ» о селекционных планах клуба в дедлайн.

— Жафяров, Бердин, Заседа. Стоит ли ждать приятных сюрпризов в этом направлении?

— Мы над этим работаем. В наших списках присутствуют фамилии, которые вы назвали. Есть и другие. По Жафярову «Ак Барс» знает нашу позицию. Здесь получается такой пинг-понг. Наша задача — вытащить игроков, которые нам нужны, с наименьшими потерями. Вопрос не закрыт.

Иногда для совершения сделки нужно месяц потратить. В паузу будет проще решать вопросы.

— По Вею тема закрыта?

— Да, но она не связана с вопросом перевода денег, как поспешили написать ваши коллеги. Если бы мы договорились с «Мангеймом» о переходе, то по финансам все бы решили. Это не проблема даже в нынешних условиях. Теперь к сути. В чемпионате Германии другой регламент. И если клуб заявил легионера, то потом не может на его место взять нового. Количество лицензий для иностранцев на сезон ограничено. Хозяин «Мангейма» — очень богатый человек. Он сказал, что ему деньги не нужны, а необходим игрок. Вей на сегодняшний день является одним из лучших бомбардиров своей команды и лиги в целом. На этом вопрос закрыт. Плюс надо учитывать отношение к русским. Мы долго общались на тему Вея и вели переговоры, но обратной связи в плане того, что бы немцы хотели бы видеть взамен, со стороны «Мангейма» не получили.

Дамир Жафяров
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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