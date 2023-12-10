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Сегодня, 15:20

Аршавин рассказал, как познакомился с Радуловым 20 лет назад: «Раньше общались часто»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заместитель гендиректора «Зенита» по развитию Андрей Аршавин в интервью «СЭ» рассказал, как познакомился с форвардом «Ак Барса» Александром Радуловым.

— Говорят, что вы хотели работать именно в той команде, где будет Радулов. Как у вас завязалась дружба с Сашей?
— Мы встретились на одной дискотеке в Санкт-Петербурге лет 20 назад.

— Часто общаетесь?

— Раньше общались часто, когда он только подавал надежды. А потом почти не общались.

С 9 по 10 декабря в Санкт-Петербурге проходит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ. Андрей Аршавин стал помощником Андрея Разина в команде Дивизиона Харламова.

Андрей Аршавин. «С Радуловым познакомились на дискотеке 20 лет назад». Аршавин — о хоккее и Матче звезд КХЛ

Александр Радулов
Андрей Аршавин
Хоккей
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