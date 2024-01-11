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Сегодня, 16:55

Глава парламента Словакии заступился за хоккеиста, потерявшего работу из-за игры в КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
Юлиус Гудачек.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель Национального совета (парламента) Словакии Петер Пеллегрини заступился за словацкого голкипера Юлиуса Гудачека, потерявшего работу в Чехии из-за выступления в КХЛ.

«Вы меня знаете как человека, который осуждает любое насилие. Еще больше меня огорчает, если губят жизни абсолютно невинных людей, которые не имеют ничего общего с этим военным конфликтом. Примером этого является прекрасный словацкий хоккеист Юлиус Гудачек, который до недавнего времени играл в российской хоккейной лиге», — приводит слова Пеллегрини ТАСС со ссылкой на портал sportweb.pravda.sk.

Пеллегрини отметил, что в НХЛ может играть россиянин, но при этом в КХЛ не может играть словак, а если там играет, то «ему конец».

5 января чешский «Кладно» расторг контракт с Гудачеком из-за того, что болельщики были намерены бойкотировать матчи в связи с выступлением вратаря в КХЛ. В российской лиге 35-летний хоккеист играл за «Спартак», рижское «Динамо», «Северсталь» и «Барыс».

В сентября 2023 года Гудачек заявлял, что хотел бы продолжить карьеру в КХЛ. Всего в лиге он провел 255 матчей, процент отраженных бросков составляет 91,4, а коэффицент надежности 2,41.

Источник: ТАСС
Юлиус Гудачек
КХЛ
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