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Сегодня, 17:14

Тамбиев — о победе над «Локомотивом»: «Немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу»

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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал домашнюю победу команды над ярославским «Локомотивом» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Команда — молодцы. Как мы ребят направляли, так «Локомотив» и играл. Очень мощно в атаке, очень мощно на бортах и в стыках. Мы сегодня удачно забили, реализовали большинство, старались не дать «Локомотиву» играть в тот хоккей в атаке, в какой они умеют и любят играть. Мы хотели лишить «Локомотив» игры на чужом пятаке, где-то недосмотрели, но «Локомотив» — одна из самых мощных команд в этой лиге, — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ. — Мы рады за ребят. Молодцы, что победили! У нас была хорошая самоотдача, где-то 20-30 заблокированных бросков. Сегодня немного поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу. Как сохранить настрой? Для «Адмирала» нет слабых соперников. Команда строится. Оправдываться не люблю и не буду. Потихоньку мы что-то делаем, ребят направляем туда, куда нужно. Потихоньку будем двигаться наверх».

«Адмирал» занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 25 матчах.

Источник: https://legalbet.ru/news/tambiev-rasskazal-za-schyot-chego-admiralu-udalos/
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ХК Адмирал
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