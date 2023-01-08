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Сегодня, 13:44

Тамбиев — о поражении от «Барыса»: «Расстраиваться у нас нет времени»

Мария Гусева
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Барыса» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В принципе неплохо играли, считаю. Фарт шел у одной команды, один защитник забил четыре гола, что тут сделаешь? Какие-то вещи сейчас подправим, расстраиваться у нас нет времени, завтра следующий матч. Нужно сделать правильные выводы, правильно отреагировать на поражение. Будем готовиться к следующему матчу. Надо победить, и правильная философия вернется. Согласен, сейчас у нас не то немножко. И я, наверное, ошибаюсь, не тех людей ставлю. Ставишь их, доверяешь, а люди подводят и ошибаются в элементарных ситуациях, которые мы разбираем. Если они ошибаются, значит, мы ставим не тех игроков. Проиграли — моя вина, что тут сделаешь. Стараемся сделать что-то, нет времени расстраиваться», — цитирует пресс-служба КХЛ Тамбиева.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
Леонид Тамбиев
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