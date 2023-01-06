Виктор Козлов отметил самоотдачу игроков «Салавата Юлаева» в матче против СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень хороший матч. Полный стадион, за нас громко болели. Спасибо нашим фанатам. Мы ответили взаимностью, подарили много голов. Ребята — молодцы, запредельная мотивация, взяли два очка у лидера чемпионата. В такой ситуации, это очень важная победа.

— Готовились по-особенному к домашней встрече?

— По-особенному не говорили, но готовились. Тут особенная концентрация и самоотдача.

— Какую задачу сегодня поставили по нейтрализации СКА?

— Был план — надежно и с концентрацией сыграть в обороне. Знали атакующий потенциал СКА. Мы сыграли четко в обороне, по точкам стояли грамотно. Илья Ежов провел очередной феноменальный матч.

— СКА играет очень жестко. Что вы говорили хоккеистам в перерыве, как настраивали их?

— Комментарии в этой ситуации излишни. Это хоккей, у них габаритные защитники, играют жестко. Отмечу наших молодых ребят, они выдержали удар.

— Почему такая большая разница в силовых приемах — 9:31?

— Это комплимент нашим нападающим, они не боятся идти под удар. Для меня уровень нападающего в том, что он видит удар соперника, но не отбросит шайбу, пойдет до конца. Это тенденция современного хоккея.

— Как оцените те моменты, когда ваши хоккеисты не попадали по воротам?

— Для меня важно, что моменты создаются. Много шансов было у Дроздова, он не все реализовал. Реализация придет, главное, что есть моменты.

— Коледов успел восстановиться или вышел героически?

— Он успел восстановиться. Но Паша сыграл так, что можно сказать — героически. Как и все защитники. Сегодня все пластались для победы.