ХК «Сочи»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Сегодня, 20:00
Полное название: Хоккейный клуб «Сочи»
Год основания: 2014
Главный тренер: Дмитрий Кокорев
Капитан: Кирилл Рассказов
Домашний стадион (вместимость): Дворец спорта «Большой» (12035 зрителей)
«Сочи» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Северстали» 2 сентября в 17:00 (мск).
В сезоне 2022 / 2023 «Сочи» занял последнее место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 32 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
2 сентября, в субботу, в Череповце «Сочи» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Сочи» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (начало в 17:00). Команда Дмитрия Кокорева выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.
2 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»
4 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Сочи»
6 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Сочи»
9 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Сочи»
11 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Сочи»
13 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»
15 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Сибирь»
18 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Северсталь»
21 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Трактор»
26 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Сочи»
28 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Сочи»
30 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Сочи»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.
20 — Максим Третьяк
40 — Михаил Бердин
95 — Никита Тулинов
5 — Артем Аляев
7 — Джесси Грэм
11 — Вадим Кудако
28 — Семен Ибрагимов
35 — Сергей Косовец
51 — Антон Новиков
55 — Федор Крощинский
62 — Никита Димитров
75 — Василий Мачулин
79 — Данила Галенюк
80 — Роман Юзбашян
89 — Глеб Корягин
??? — Артем Волков
10 — Михал Криштоф
13 — Артур Тянулин
15 — Дмитрий Уткин
18 — Тигран Ярулин
21 — Кирилл Рассказов
32 — Данил Авершин
34 — Сергей Попов
59 — Артем Николаев
67 — Амир Гараев
71 — Борна Рендулич
87 — Тимур Хафизов
89 — Антон Сагадеев
92 — Дмитрий Завгородний
96 — Никита Феоктистов
98 — Кирилл Петьков
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Сочи» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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