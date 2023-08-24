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Сегодня, 20:00

ХК «Сочи»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»
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Основная информация о «Сочи» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Сочи»
Год основания: 2014
Главный тренер: Дмитрий Кокорев
Капитан: Кирилл Рассказов
Домашний стадион (вместимость): Дворец спорта «Большой» (12035 зрителей)

«Сочи» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Северстали» 2 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Сочи» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Сочи» занял последнее место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 32 баллами и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Календарь «Сочи» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Череповце «Сочи» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Сочи» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Нефтехимика» (начало в 17:00). Команда Дмитрия Кокорева выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Сочи» в сентябре 2023 года

2 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»

4 сентября. Мытищи. «Арена Мытищи». «Куньлунь» — «Сочи»

6 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Сочи»

9 сентября. Москва. «ВТБ Арена». «Динамо» — «Сочи»

11 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Сочи»

13 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»

15 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Сибирь»

18 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Северсталь»

21 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Трактор»

26 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Сочи»

28 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Сочи»

30 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Сочи»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступны в разделе сайта.

ХК «Сочи».
Фото ХК «Сочи»

Состав «Сочи» на сезон 2023 / 2024

Вратари

20 — Максим Третьяк

40 — Михаил Бердин

95 — Никита Тулинов

Защитники

5 — Артем Аляев

7 — Джесси Грэм

11 — Вадим Кудако

28 — Семен Ибрагимов

35 — Сергей Косовец

51 — Антон Новиков

55 — Федор Крощинский

62 — Никита Димитров

75 — Василий Мачулин

79 — Данила Галенюк

80 — Роман Юзбашян

89 — Глеб Корягин

??? — Артем Волков

Нападающие

10 — Михал Криштоф

13 — Артур Тянулин

15 — Дмитрий Уткин

18 — Тигран Ярулин

21 — Кирилл Рассказов

32 — Данил Авершин

34 — Сергей Попов

59 — Артем Николаев

67 — Амир Гараев

71 — Борна Рендулич

87 — Тимур Хафизов

89 — Антон Сагадеев

92 — Дмитрий Завгородний

96 — Никита Феоктистов

98 — Кирилл Петьков

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Сочи» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

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ХК Сочи
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1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Результаты / календарь
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ЦСКА – Ак Барс
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