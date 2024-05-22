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Сегодня, 12:30

«Тренер понимает: не вызывать Криштиану в сборную на Евро — опасно». Взгляд из Португалии

Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Паулу Барбоза — о включении 39-летнего Криштиану Роналду в заявку сборной Португалии на Евро-2024.

— Как восприняли эту новость? - первый вопрос Барбозе.

— У Криштиану есть статус в команде. От этого никуда не деться. Это позволяло Криштиану рассчитывать на то, что тренеры вызовут его в сборную. Но вопрос в другом.

— В чем же?

— Будет ли он проходить в основной состав и проводить на поле полные матчи? А то, что его вызвали... Любой тренер поступил бы точно так же.

— Никто из тренеров с авторитетом Роналду совладать не может?

— Конечно.

— Роберто Мартинес побаивается Криштиану?

— Отвечу так. У Роналду большой вес в команде. И не пригласить Криштиану — гораздо опаснее, чем включить его в заявку. Но повторю свою мысль: вряд ли он будет играть полные матчи на турнире в Германии. В общем, не позвать Криштиану на Евро было бы ошибкой.

Рафаэл Леау, Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш. Сборная Португалии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

— Разве 10 голов Роналду в отборочном цикле не серьезный аргумент в пользу его включения в заявку?

— Согласен. Но нужно же смотреть на уровень соперников. Хотя я считаю, что его все равно надо было пригласить. Все будет зависеть от его формы. Роналду еще надо будет сыграться с футболистами из европейских чемпионатов. Понятно, что это другой уровень по сравнению с Саудовской Аравией.

— В последний раз Роналду выступал за сборную в марте — в товарищеском матче со Словенией. Как бы оценили его игру?

— Я бы не сказал, что он произвел сильное впечатление. Думаю, Криштиану способен играть лучше.

— Кто основной конкурент Роналду в сборной Португалии?

— Сложно сказать... Его место пока никто не трогает. Но на бумаге есть другие варианты.

— Какие?

— Все зависит от схемы. Но, конечно, Жоау Феликс может играть на этой позиции. Есть Бернарду Силва. Кто еще? Появился новый футболист, который способен на многое. 21-летний Франсишку Консейсау из «Порту». Игроков хватает.

Криштиану Роналду на&nbsp;Евро-2004 и&nbsp;в&nbsp;отборочном турнире Евро-2024.

— На ваш взгляд, Роналду на Евро должен быть игроком ротации?

— Все зависит от его формы. Если Роналду в порядке, то должен начинать матчи, а потом его уже можно менять.

— Ваш прогноз: сколько голов он забьет на чемпионате Европы?

— Точное число не назову. Но, конечно, забьет. У него будет предостаточно моментов. Сборная играет в атаку, на него.

— Просто вы довольно часто говорили про зависимость сборной от Криштиану? Когда же она закончится?

— От слов своих не отказываюсь. Сборная играет разнообразнее, более творчески, когда она не зависит от одного исполнителя. Сейчас у нас новый тренер. Посмотрим, как он выстроит игру.

Криштиану Роналду. Биография Криштиану Роналду: история звездного бомбардира из Португалии

— Португалия обязана выходить из группы, куда также попали Чехия, Турция и Грузия?

— Конечно, Португалия — фаворит. Но никто не ждет легких матчей.

— Что говорят в Турции про Грузию и про Кварацхелию?

— Все признают его уровень. Отличный футболист, мировая звезда. Но один в поле не воин. В одиночку сложно чего-либо добиться на таком турнире. Посмотрим.

— До какой стадии турнира Португалия дойдет с Роналду в составе?

— Мы должны замахиваться на самые высокие места.

— Даже на победу?

— Да. На бумаге Португалия — претендент на титул.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
Чемпионат Европы по футболу
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