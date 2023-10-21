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Сегодня, 06:55

Хмелевский — о матче с «Северсталью»: «Такие победы радуют команду, потому что было тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

— Хорошая победа, это радует команду, потому что было тяжело, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Они сравняли, но мы нашли способ выиграть. Мы учимся на ошибках. Приятно получить два очка.

— Соперник во многом превзошел уфимскую команду в статистике. За счет чего удалось вам победить?

— Во-первых, Самонов отлично сыграл, он делал большие сейвы. Мы верим в него, он может держать нас, когда у нас плохо идет игра. Мы пропустили в меньшинстве, у них было много большинства, но мы нашли способ победить.

— Вы сделали дубль ровно неделю назад. Получается, пятница для вас — счастливый день?

— У меня пятница всегда самый любимый день в неделе, потому что потом два выходных (улыбается).

«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).

Источник: https://hcsalavat.ru/news/sasha-khmelevskiy-takie-pobedy-raduyut-komandu-potomu-chto-segodnya-bylo-tyazhelo/
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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