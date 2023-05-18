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18 мая, 19:52

КХЛ утвердила структуру и даты сезона-2023/24: по 68 матчей у команд в регулярном чемпионате и перекрестный плей-офф со второго раунда

Игнат Заздравин
Корреспондент
Матч КХЛ на арене ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Схема проведения плей-офф КХЛ в сезоне-2023/24.
Фото «СЭ»
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения следующего сезона, сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Команды проведут по 68 матчей до 26 февраля. В декабре состоится пауза на матчи сборных и проведение Недели Звезд Хоккея.

Плей-офф КХЛ пройдет с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Со второго раунда начнется перекрестный плей-офф — команды разделятся на две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференции.

Схема проведения плей-офф КХЛ в сезоне-2023/24.
Фото «СЭ»
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Кубок Гагарина
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