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Сегодня, 03:12

Ковальчук — о поражении от «Металлурга»: «Не можем войти в зону, не выполняем установку тренера»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Спартака» Илья Ковальчук подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:6).

«Первый период неплохо начали, были моменты, потом наступаем на одни и те же грабли. То, что было со СКА, то же самое сделали и в этот раз. У нас большинство, мы в зону не можем войти, не выполняем установку тренера. Про причины решения выбрать меня ассистентом капитана не знаю — я пришел в раздевалку, а у меня уже на майке эта буква была. Возможно, это из-за того, что много травмированных ребят. Локтионов ассистентом был. На самом деле неважно, у кого какая буква. Главное — выходить и показывать все на льду», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/19727181
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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