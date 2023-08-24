Кожевников назвал Грицюка самым талантливым молодым игроком в КХЛ

Сегодня, 18:27
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, кого считает самым талантливым молодым игроком в КХЛ.
«Кто самый талантливый молодой игрок в КХЛ? Буду следить за Арсением Грицюком. В СКА может раскрыться. Видно, что он классный игрок. Он не недооцененный, а нестабильный. Хороший парень, виден талант. Надеюсь, в новом сезоне КХЛ будет выступать более стабильно. Может стать и лидером СКА. Он обыгрывать умеет, думает на площадке. На него очень приятно смотреть, он единственный, кого я заметил в прошлом году. Грицюк выделялся на фоне остальных», — цитирует Кожевникова Legalbet.
В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Арсений Грицюк провел 66 матчей за «Авангард», в которых набрал 40 (15+25) очков. В Кубке Гагарина на его счету 4 (3+1) очка в 11 играх. Этим летом 22-летний нападающий перешел из омского клуба в СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -