Сегодня, 20:31
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
— Очень эмоциональная игра, — начал Козлов. — Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики стали седьмым игроком.
— На что делали акцент в игре против лидеров?
— Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве, и это придало эмоций.
— Тяжело далось решение по основному вратарю?
— Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух шайб.
— Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?
— Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же Сучкова выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.
— Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?
— Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал всё.
— Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?
— Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с «Ак Барсом». Надо продолжить это делать, — сказал Козлов.
«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной Конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
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|2
|2
|5
|8
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|2
|4
|5
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|Динамо Мн
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|2
|4
|5
|10
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|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
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|5
|4
|1
|8
|5
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|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -