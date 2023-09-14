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Сегодня, 20:31

Козлов — о победе над «Ак Барсом»: «Болельщики стали нашим седьмым игроком»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Очень эмоциональная игра, — начал Козлов. — Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики стали седьмым игроком.

— На что делали акцент в игре против лидеров?

— Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве, и это придало эмоций.

— Тяжело далось решение по основному вратарю?

— Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух шайб.

— Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?

— Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же Сучкова выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.

— Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?

— Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал всё.

— Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?

— Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с «Ак Барсом». Надо продолжить это делать, — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной Конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Торпедо 4 4 0 8
2 Динамо М 6 4 2 8
3 Куньлунь РС 6 4 2 8
4 Спартак 5 3 2 6
5 Сочи 6 3 3 6
6 Локомотив 5 3 2 6
7 Северсталь 4 2 2 5
8 ЦСКА 6 2 4 5
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 5 2 3 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 6 5 1 11
2 Автомобилист 6 4 2 9
3 Ак Барс 6 4 2 8
4 Авангард 5 4 1 8
5 Трактор 6 3 3 7
6 Сал. Юлаев 5 3 2 6
7 Амур 6 3 3 6
8 Лада 6 2 4 5
9 Сибирь 5 2 3 5
10 Адмирал 5 1 4 4
11 Нефтехимик 5 1 4 3
12 Барыс 5 0 5 3
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18.09
19.09
14.09 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 3 ОТ
14.09 17:00
Сал. Юлаев – Ак Барс
 3 : 2
14.09 17:00
Металлург Мг – Лада
 3 : 2 ОТ
14.09 17:00
Трактор – Динамо Мн
 3 : 2
14.09 17:00
Автомобилист – Нефтехимик
 4 : 2
14.09 19:00
Торпедо – Куньлунь РС
 - : -
14.09 19:30
Витязь – Спартак
 - : -
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