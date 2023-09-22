Кравец остался доволен игрой «Авангарда» против «Сибири»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» (3:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Как всегда с «Сибирью», очень напряженная и интересная игра получилась. Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть. Сегодня хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать, ну и, конечно, в концовке, сравняв счет, нужно доводить игру до положительного результата. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше. Ребята играли с настроением, с хорошей самоотдачей, выполняя свою работу на 100-200 процентов», — цитирует пресс-служба КХЛ Кравца.

«Авангард» набрал 10 очков в 7 матчах и идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Сибирь» располагается на 8-й строчке (9 очков в 8 матчах).