Тихонов давно наезжает на Америку. Еще на Олимпиаде-80 устроил дерзкую выходку на глазах президента США

Последовательность легендарного биатлониста.

В комментариях четырехкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова доставалось многим: норвежцам, шведам, Губерниеву, МОК, ВАДА, СБР... Список тех, кто получал от него резкую критику, огромный. С кем-то Александр Иванович в итоге помирился, к кому-то стал нейтрален, но одного недруга он не забывает — Америку.

Вот и недавно, когда свою позицию по США озвучила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, он не смог пройти мимо. «Они давно заслужили самого сурового наказания. Надо собраться всем миром, и если не будет США и Англии, если они получат от Всевышнего все, что обязаны были получить, — самое суровое наказание, то тогда весь мир будет спокоен. Мы это прекрасно знаем, это самые страшные люди (в руководстве страны), для которых не существует ни человеческой боли, ни страданий, ни всего прочего. Они думают только о себе, а внутри страны у них на самом деле творятся страшные вещи. Это касается и безработицы, и стрельбы в школах, и наркомании, за этим никто не следит, с этим бороться бесполезно. И в стране есть проблема дикого перенаселения. Я абсолютно согласен с Леной», — приводит слова четырехкратного олимпийского чемпиона «Р-Спорт».

Корни такого отношения к руководству США глубокие и проросли, еще когда сам Тихонов был спортсменом.

Как Тихонов не преклонил знамя

Зимние Олимпийские игры 1980 года проходили в самый разгар холодной войны. Советские войска вошли в Афганистан, из-за чего президент США Джимми Картер вместе с представителями Великобритании и Канады призывали бойкотировать летние Игры в Москве. На фоне такой напряженной обстановки нашим спортсменам предстояло на две недели ехать в «логово врага» — Лейк-Плэсид. На зимней Олимпиаде нужно было не только отстоять честь советского спорта, но и не поддаться на провокации американских спецслужб, которых делегация ждала в любой момент.

В США отправились 86 советских спортсменов, которые представляли все виды спорта, кроме бобслея (официально он появится в СССР только 25 марта 1980 года). Нести знамя нашей команды на церемонии открытия Олимпиады доверили биатлонисту Александру Тихонову. К тому времени он уже собрал коллекцию из трех золотых олимпийских медалей. Правда, среди них не было ни одной личной. Тем не менее заслуг Тихонова это не умаляло. На чемпионатах мира он 11 раз поднимался на первую строчку пьедестала, в том числе пять раз по итогам спринтерских и индивидуальных гонок.

На параде спортсменов в Лейк-Плэсиде команды должны были пройти вокруг арены мимо президентской трибуны, где сидел президент США Джимми Картер. Знаменосцам в этот момент необходимо преклонить знамя, таким образом отдавая честь главе государства, в котором проводятся Игры. Знаменосец сборной СССР не то что отказался это делать, а, наоборот, демонстративно поднял знамя еще выше.

«Я нес знамя двумя руками. Перед трибуной президента должен был склонить его. Но, вспоминая все эти холодные войны и прочее... Я знамя чуть выше поднял и гордо так возле трибуны прошел. Не тот я русский мужик, чтобы преклонять знамя», — вспоминал Тихонов тот эпизод в одном из своих интервью.

Фото Global Look Press

Снова без личного золота

Советские спортсмены знамя страны на зимней Олимпиаде-80 тоже не уронили. Выиграв 10 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых наград, сборная СССР стала первой в неофициальном медальном зачете.

Одним из главных героев в Лейк-Плэсиде оказался лыжник Николай Зимятов. На его счету два личных и одно эстафетное золото. Хотя для 24-летнего спортсмена эти Игры были дебютными. Мощный сюрприз Зимятов преподнес в марафоне, где обошел главного претендента на золото Юху Мието из Финляндии почти на три минуты. Зимняя Олимпиада навсегда запомнится не только слезами фигуристки Ирины Родниной, триумфом саночницы Веры Зозули, но и поражением сборной СССР от команды США в финале хоккейного турнира, который вошел в историю под названием «Чудо на льду».

В биатлоне, где разыгрывались три комплекта наград, наша команда с двумя золотыми, одной серебряной и одной бронзовой медалями тоже стала лучшей. Однако Александр Тихонов снова остался без личной награды. Показать себя на своих заключительных играх нашему знаменосцу помешала простуда. Тем не менее он внес весомый вклад в эстафетную победу. Таким образом, Тихонов стал первым в истории четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону.

Правда сам спортсмен считает, что сильно недобрал наград на зимних Играх: «Мой самый большой проигрыш? Все Олимпиады. Я был сильнее всех и проигрывал. Но скажу почему. Когда мы собирались на первую Олимпиаду в Гренобль, я у Привалова достал серебряную медаль, которую он завоевал в Инсбруке, надел на себя. И злой рок меня преследовал всю жизнь. Взял серебряную медаль и больше ничего. Если бы я ее не надевал, было бы все по-другому. Я человек верующий».

Фото Global Look Press

После Игр Тихонов завершил спортивную карьеру и перешел на тренерскую. Позже долгое время был главой Союза биатлонистов России. Олимпиада в Лейк-Плэсиде не изменила его отношение к Америке в позитивную сторону. Скорее, наоборот, это мнение только ухудшилось со временем из-за бомбардировок Югославии. Александр Иванович рассказывает, что находился в Белграде во время одной из воздушных атак на город в 1999-м и сидел в бомбоубежище, поэтому до сих пор не может простить США. Хотя претензии у Тихонова только к руководству страны, а не к ее жителям. В этом как раз сыграла роль зимняя Олимпиада-80.

«Это беспредел со стороны государства, хотя в принципе лично против американцев я ничего не имею, — объяснял Тихонов Sports.ru. — У меня там и друзья с Олимпиады 1980 года в Лейк-Плэсиде остались».