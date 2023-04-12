Квартальнов назвал срок контракта с минским «Динамо» и сборной Белоруссии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об условиях контракта с командой из столицы Белоруссии и сборной этой страны.

«Все прошло быстро, все нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Белоруссии. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

11 апреля стало известно о назначении Квартальнова на обе должности. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ак Барс». Он возглавлял казанскую команду с 2019 по 2022 год.