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Сегодня, 14:13

Квартальнов назвал срок контракта с минским «Динамо» и сборной Белоруссии

Алина Савинова
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал об условиях контракта с командой из столицы Белоруссии и сборной этой страны.

«Все прошло быстро, все нормально. Общались, договорились, подписали контракт. Он подразумевает срок работы до трех лет. На год основное соглашение и еще опция на два года со стороны меня и команды. Аналогично и со сборной Белоруссии. Если ты тренер «Динамо», то работаешь на таких же условиях в сборной страны», — приводит «Чемпионат» слова тренера.

11 апреля стало известно о назначении Квартальнова на обе должности. Последним местом работы 57-летнего специалиста был «Ак Барс». Он возглавлял казанскую команду с 2019 по 2022 год.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5065777-dmitrij-kvartalnov-nazval-tochnyj-srok-kontrakta-s-minskim-dinamo-i-sbornoj-belarusi.html
Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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