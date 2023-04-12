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Сегодня, 17:00

ЦСКА — СКА: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Кубка Гагарина

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Никита Нестеров (слева) против Захара Бардакова.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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12 апреля ЦСКА в Москве примет СКА в шестом матче финала Запада плей-офф КХЛ. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры ЦСКА — СКА в прямом эфире будет доступна на канале matchtv.ru. Эфир стартует в 18.10.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу команды Сергея Федорова. 10 апреля СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:7.

Ранее в финал Кубка Гагарина-2023 вышел «Ак Барс», который в полуфинале турнира победил «Авангард» — 4-1 в серии.

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Кубок Гагарина
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