«Лада» заключила контракты с нападающим Стешенко и защитником Медведевым

«Лада» объявила о подписании двух игроков.

Как сообщает пресс-служба, клуб заключил двусторонний контракт на два сезона с нападающим Степаном Стешенко и односторонний контракт на один сезон с защитником Павлом Медведевым.

21-летний Стешенко в прошедшем сезоне выступал за «Ладу» в ВХЛ. В 21 матче регулярного чемпионата на его счету одна заброшенная шайба. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы.

27-летний Медведев в сезоне-2022/23 тоже выступал за тольяттинский клуб в ВХЛ. В 46 матчах регулярного чемпионата на его счету 23 (3+20) очка. В семи матчах плей-офф Медведев результативными баллами не отметился.