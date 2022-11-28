«Локомотив» обыграл «Авангард» и продлил победную серию до четырех матчей

«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе ярославской команды шайбы забросили Рушан Рафиков, Даниил Бут и Степан Никулин. За омский клуб отметились Владимир Ткачев и Алексей Береглазов.

«Локомотив» продлил победную серию до четырех матчей. Команда занимает третье место на Западе, набрав 50 очков в 36 играх. «Аванград» идет на шестой строчке Востока с 41 очков в 35 матчах.

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«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Рафиков — 4 (Каюмов, Никулин), 12:21 — 1:0. Ткачев — 9 (Грицюк), 31:19 — 1:1. Береглазов — 6 (Белов), 34:55 — 1:2. Бут — 1 (Андронов, Елесин), 46:38 — 2:2. Никулин — 6 (Алексеев, Рафиков), 49:54 — 3:2.

Вратари: Бочаров — Демченко (58:45).

Штраф: 4 — 0.

Броски: 26 (8+12+6) — 20 (6+7+7).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

28 ноября. Ярославль. Арена-2000.