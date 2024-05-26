Леклер выиграл «Гран-при Монако» и одержал первую победу в «Формуле-1» с 2022 года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл восьмой этап «Формулы-1» сезона-2024 в Монако. Это первая победа 26-летнего монегаска с 2022 года. Последний раз он занимал первое место на «Гран-при Австрии» два сезона назад.

Вторым в гонке финишировал Оскар Пиастри из «Макларен». Третьим стал партнер Леклера по команде Карлос Сайнс. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занял шестую позицию.

Гонка на первом круге прерывалась красными флагами из-за аварии с участием Серхио Переса («Ред Булл»), Кевина Магнуссена и Нико Хюлькенберга (оба — «Хаас»). Все три пилота сошли с дистанции, но смогли покинуть болиды самостоятельно.

Автогонки «Формула 1»

Чемпионат мира

8-й этап

«Гран-при Монако»

1. Шарль Леклер (Монако, Ferrari)

2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 7,152

3. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 7,585

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 8,650

5. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes ) — 13,309

6. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 13,853

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes ) — 14,908

8. Юки Цунода (Япония, RB) — 1 круг

9. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1 круг

10. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг

11. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 2 круга

12. Даниэл Риккьярдо (Австралия, RB) — 2 круга

13. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 2 круга

14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга

15. Логан Сарджент (США, Williams) — 2 круга

16. Гуаньюй Чжоу (Китай, Alfa Romeo) — 2 круга

Не финишировали: Эстебан Окон (Франция, Alpine), Серхио Перес (Мексика, Red Bull), Нико Хюлькенберг (Германия, Haas), Кевин Магнуссен (Дания, Haas)

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 169. 2. Шарль Леклер — 138. 3. Ландо Норрис — 113. 4. Карлос Сайнс — 108. 5. Серхио Перес — 107. 6. Оскар Пиастри — 71. 7. Джордж Расселл — 54. 8. Льюис Хэмилтон — 42. 9. Фернандо Алонсо — 33. 10. Юки Цунода — 19. 11. Ленс Стролл — 11. 12. Нико Хюлькенберг — 6. 13. Оливер Берман — 6. 14. Даниэл Риккьярдо — 5. 15. Александр Албон — 2. 16. Кевин Магнуссен — 1. 17. Пьер Гасли — 1. 18. Эстебан Окон — 1. 19. Валттери Боттас — 0. 20. Гуаньюй Чжоу — 0. 21. Логан Сарджент — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 276. 2. Ferrari — 252. 3. McLaren — 184. 4. Mercedes — 96. 5. Aston Martin — 44. 6. RB — 24. 7. Haas — 7. 8. Williams — 2. 9. Alpine — 2. 10. Alfa Romeo — 0