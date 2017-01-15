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15 января 2017, 17:40

"Магнитка" прервала победную серию "Торпедо"

Юрий ЦАРИЦИН
Корреспондент
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Магнитогорский "Металлург" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Торпедо" (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил защитник Крис Ли. Успех магнитогорской команды прервал победную серию нижегородцев, которая насчитывала шесть матчей.  

После 50 встреч команда Ильи Воробьева имеет в активе 107 очков, продолжая возглавлять турнирную таблице Вочточной конференции. "Торпедо" с 95 очками занимает 3-е место на "Западе". 

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Желдаков - 1 (Даугавиньш, Батлер), 3:21 - 0:1. Сантала - 2 (бол., Филиппи), 7:26 - 1:1. Макмиллан - 13 (Галузин, Осипов), 33:29 - 1:2. Зарипов - 13 (Ли), 38:08 - 2:2. Ли - 12 (Мозякин), 62:34 - 3:2.

Вратари: Самсонов - Проскуряков.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 26 (11+5+9+1) - 26 (10+13+3+0).

Судьи: Гусев, Цыплаков.

15 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".

 

Источник: http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/
Крис Ли
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Илья Воробьев
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