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Сегодня, 21:52

Максим Третьяк провел 100-й матч в КХЛ и отметился третьим «сухарем» в карьере

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Сочи» Максим Третьяк совершил 41 сейв в выездном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:0).

Как сообщает пресс-служба лиги, эта игра стала для 26-летнего голкипера 100-й в КХЛ. Также внук Владислава Третьяка провел третий «сухой» матч в карьере.

«Сочи» набрал 4 очка и занимает восьмое место в Западной конференции. Следующий матч команда проведет 13 сентября против «Северстали».

Источник: КХЛ
Максим Третьяк
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
0
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 5 4 1 8
2 Торпедо 3 3 0 6
3 Динамо 5 3 2 6
4 ЦСКА 5 2 3 5
5 Северсталь 3 2 1 4
6 СКА 4 2 2 4
7 Спартак 4 2 2 4
8 Сочи 5 2 3 4
9 Динамо Мн 4 2 2 4
10 Локомотив 4 2 2 4
11 Витязь 5 1 4 2
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 5 4 1 9
2 Автомобилист 5 3 2 7
3 Ак Барс 4 3 1 6
4 Авангард 4 3 1 6
5 Трактор 4 2 2 5
6 Сал. Юлаев 4 2 2 4
7 Амур 5 2 3 4
8 Сибирь 4 2 2 4
9 Адмирал 3 1 2 3
10 Нефтехимик 4 1 3 3
11 Барыс 5 0 5 3
12 Лада 4 1 3 2
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16.09
11.09 16:30
Авангард – Амур
 1 : 5
11.09 17:00
Сал. Юлаев – Металлург Мг
 1 : 2
11.09 19:00
Локомотив – Сочи
 0 : 5
11.09 19:00
Нефтехимик – Автомобилист
 1 : 0
11.09 19:30
Динамо – Барыс
 4 : 3 ОТ
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