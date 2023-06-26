Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:00

Морозов объяснил, почему КХЛ не может продлить сезон до мая

Михаил Скрыль
Корреспондент
Алексей Морозов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» прокомментировал возможное расширение дат проведения регулярного чемпионата и плей-офф.

— Рассматривалось расширение дат проведения чемпионата? Ведь Россия точно пропустит ближайший сезон соревнований ИИХФ.

— Этот вопрос рассматривался. В некотором смысле нам интересно увеличение количества дней для проведения чемпионата. Смотрели как в одну, так и в другую сторону. Играть в августе не так интересно для болельщиков и зрителей. Многие в отпусках или занимаются подготовкой детей к школе или детскому саду. КХЛ — международная лига. У нас играют легионеры, которых могут пригласить в сборные на чемпионат мира. Следующий стартует в Чехии 10 мая.

По правилам ИИХФ мы должны уже 3 мая отпустить игроков в сборные. А в турнире участвует Казахстан, чья сборная составлена из хоккеистов «Барыса». Есть другие легионеры, которые могут быть вызваны в сборные. В плей-офф команды могут потерять своих игроков, и это будет неправильно. Мы изучили все плюсы и минусы. Пока для проведения матчей в мае большой перевес по минусам. Поэтому мы оставили все как есть. Не забываем и о контрактах, которые заканчиваются 30 апреля. Тогда их пришлось бы переписывать — возможно, даже на новых условиях. Следующий чемпионат КХЛ также закончится до 30 апреля.

— Складывается впечатление, что лиге удобнее расширить чемпионат на август и начать раньше.

— Наоборот. КХЛ невыгодно играть в августе. У нас уже были такие сезоны, и в них зрители даже на матч открытия не собирались. Мы, наоборот, думали, может, сдвинуть старт чемпионата на вторую неделю сентября.

Ранее Морозов ответил на вопрос о том, насколько КХЛ зависит от ФХР.

Александр Радулов. «Радулов, Ткачев, Яшкин вернулись в КХЛ. Мастерства меньше не стало — оно возросло». Большое интервью Алексея Морозова

Алексей Морозов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
4
0
Читайте также
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Морозов — об обменах СКА и «Сочи»: «Нас ситуация не устраивает»

Президент КХЛ Морозов раскрыл дату публикации календаря на новый сезон