Морозов: «Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал, как лига относится к публикации зарплат игроков.

— «СЭ» месяц назад впервые в истории опубликовал зарплаты абсолютно всех хоккеистов лиги в этом сезоне. Как вы оцениваете это для КХЛ?

— Лига не вправе разглашать зарплаты. По закону мы должны получить письменное согласие от игроков на разглашение. Так как некоторые не захотят этого делать, выкладывать зарплаты частично — неправильно. Сам я, честно, не интересуюсь всеми зарплатами. Это хорошая работа журналистов, которые нашли каналы получения информации. Но часто публикуемые данные не совсем точны либо расходятся с реальностью. Мы не видим смысла разглашать зарплаты, пока не будет коллективного согласия от всех игроков.

— А если публиковать общие платежные ведомости клубов?

— Так их приблизительно все знают. «Спорт-Экспресс» считает лучше всех. Можно сказать, что вы нас проверяете.

— Если лига придет к открытию платежек официально, это будет прорывом.

— Мы показываем, сколько клубов находится под потолком. В сезоне никто не переходит потолок. Этого сделать нельзя — игрок автоматически не заявится на матч. Все привыкли жить по таким правилам. Мы рассказываем, кто существует на деньги пола, кто на грани потолка.

— После выхода зарплатного проекта «СЭ» клубы связывались с вами? Выражали недовольство?

— Нет. Обращений от клубов не было.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

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