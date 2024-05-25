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Сегодня, 22:08

Швейцария в серии буллитов обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Канада уступила Швейцарии в полуфинале чемпионата мира по хоккею
Алина Савинова
Игроки Канады и Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира (2:3 Б).
Фото AFP
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Сборная Канады уступила Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею — 2:3 Б.

За сборную Швейцарии в основное время отличились Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. За канадскую сборную шайбы забросили Брендон Танев и Джон Таварес. При этом канадцы стравняли счет только на 18-й минуте третьего периода.

Победный буллит реализовал Свен Андригетто.

Сборная Швейцарии в финале турнира сыграет против Чехии, которая ранее победила Швецию со счетом 7:3. Канада и Швеция разыграют между собой бронзовые медали. Обе встречи пройдут в воскресенье, 26 мая.

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада — Швейцария — 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фиала — 7 (бол., Леффель, Андригетто), 15:06 — 0:1. Нидеррайтер — 3 (бол., Йоси, Фиала), 17:16 — 0:2. Танев — 4 (Зеллвегер, Дюбуа), 34:07 — 1:2. Таварес — 2 (бол., Бедард, Пауэр), 57:53 — 2:2.

Победный буллит: Андригетто.

Вратари: Биннингтон — Дженони.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 44 (8+13+20+3) — 30 (17+6+4+3).

Судьи: Хольм, Хрибик.

25 мая. Прага. o2 Arena. 11159 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/playoff/
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