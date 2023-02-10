0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:12

Галиев рассказал, за счет чего «Ак Барс» переломил ход матча с «Амуром»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пропустили первыми два гола. Чем это можно объяснить?

— Им очки нужны, они больше хотели изначально. Поговорили в раздевалке, вставили немножко, сказали, что надо поработать немного, — цитирует Галиева Metaratings.ru.

— Тренерский штаб сказал или кто-то из игроков?

— Мы сами и тренерский штаб, потому что нас не устраивал такой первый период. Вышли и переломили игру и в конце дожали соперника.

— О чем говорят ваши быстрые серийные голы? Команда ловит импульс?

— Да. Нас также ловили в Нижнекамске. Идет такой всплеск эмоций. Мы где-то немножко продавливаем.

«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. «Амур» находится на восьмой строчке (64 очка).

Источник: Metaratings.ru
Станислав Галиев
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Амур
Обсудить
Читайте также
«Наших должны видеть по всему миру, это золото фигурного катания». Интервью Елены Буяновой
Болельщиков обвинили в осквернении гимна России из-за кричалки «Славься, Сибирь»
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Группа конгрессменов внесла резолюцию с требованием к Байдену прекратить помогать Киеву
«Даже представить себе не могу, как они будут жить дальше»
Inews: британский министр ответил на просьбу Зеленского словами «нет гребаных самолетов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ярослав Лихачев — о Тарасенко в «Рейнджерс»: «Неплохо, поживет в Нью-Йорке, поиграет за хороший клуб»

Амир Мифтахов: «После каждого гола стараюсь забывать, что пропустил»