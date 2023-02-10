Галиев рассказал, за счет чего «Ак Барс» переломил ход матча с «Амуром»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Пропустили первыми два гола. Чем это можно объяснить?

— Им очки нужны, они больше хотели изначально. Поговорили в раздевалке, вставили немножко, сказали, что надо поработать немного, — цитирует Галиева Metaratings.ru.

— Тренерский штаб сказал или кто-то из игроков?

— Мы сами и тренерский штаб, потому что нас не устраивал такой первый период. Вышли и переломили игру и в конце дожали соперника.

— О чем говорят ваши быстрые серийные голы? Команда ловит импульс?

— Да. Нас также ловили в Нижнекамске. Идет такой всплеск эмоций. Мы где-то немножко продавливаем.

«Ак Барс» занимает занимает первое место на «Востоке», набрав 81 очко в 62 матчах. «Амур» находится на восьмой строчке (64 очка).