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Сегодня, 20:01

Карнаухов: «Уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить»

Алина Савинова
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Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал, как себя чувствует после длинного регулярного чемпионата КХЛ.

«Можно сказать, уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить, переживать», — приводят «Известия» слова Карнаухова.

Также он ответил на вопрос, за счет чего ему удается восстанавливаться после длинных серий.

«Как я сказал ранее, это человеческий ресурс. Это люди, которые находятся в раздевалке, носят майки ЦСКА. Только за счет этого», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 60 матчей за ЦСКА, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Источник: https://iz.ru/1506192/aleksei-fomin/ustavshii-izmuchennyi-no-radi-takikh-momentov-stoit-eto-prokhodit
Павел Карнаухов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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