Карнаухов: «Уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить»

Сегодня, 20:01
Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал, как себя чувствует после длинного регулярного чемпионата КХЛ.
«Можно сказать, уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить, переживать», — приводят «Известия» слова Карнаухова.
Также он ответил на вопрос, за счет чего ему удается восстанавливаться после длинных серий.
«Как я сказал ранее, это человеческий ресурс. Это люди, которые находятся в раздевалке, носят майки ЦСКА. Только за счет этого», — добавил хоккеист.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 60 матчей за ЦСКА, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.