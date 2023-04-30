Карнаухов: «Уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить»

Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов рассказал, как себя чувствует после длинного регулярного чемпионата КХЛ.

«Можно сказать, уставший, измученный, но ради таких моментов стоит все это проходить, переживать», — приводят «Известия» слова Карнаухова.

Также он ответил на вопрос, за счет чего ему удается восстанавливаться после длинных серий.

«Как я сказал ранее, это человеческий ресурс. Это люди, которые находятся в раздевалке, носят майки ЦСКА. Только за счет этого», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 60 матчей за ЦСКА, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.