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Сегодня, 17:56

Бурдасов — о проблемах «Трактора»: «Мы обязаны попадать в плей-офф. Какие вопросы тут?»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов в интервью «СЭ» ответил на вопросы о проблемах челябинского клуба, который рискует не попасть в плей-офф КХЛ.

—  Анвар Гатиятулин на одной из пресс-конференций сказал: «Есть уверенность, что мы попадем в плей-офф, но будущее покажет. Вперед не загадываем». Можете сказать уверенно, попадете вы в плей-офф или нет?

— Конечно, такая команда, как наша, должна, даже обязана попадать. Какие тут вопросы могут быть.

— Больше всего удивляет, что вы во время одной игры можете быть на пике и внизу. Из-за чего это происходит?

— Не знаю, я тоже думал по этому поводу, но не могу сказать. Есть, конечно, определенные догадки, но озвучивать их не буду.

—  Это связано с «физикой»?

— Нет.

— С моральной ситуацией в коллективе?

— Нет.

— С тем, что тренер слабый?

— Нет, все равно не скажу. Пусть это останется у нас в команде.

— Если говорить о том, что сейчас получается у «Трактора», то что бы вы выделили?

— Мне кажется, что последний матч с «Локомотивом» приятно удивил. Может быть, играли не так ярко, но все действовали на команду, плюс вратарь подтащил. Мыльников красавец, дай бог, и дальше так будет играть.

— Мне понравилась игра со СКА, хоть там вас и разгромили.

— Да, согласен, со СКА у нас моментов было не меньше, чем у них, просто они забили все, а мы — нет.

—  В чем вы сейчас видите основной минус «Трактора»? То, что вас не хватает до конца игры?

— Может быть, мы где-то излишне осторожно начинаем играть, когда все получается. Хотя тренер, наоборот, просит играть уверенно, раскованно, но почему-то это в нас сидит.

—  Как вы все можете играть плохо? Может быть, вам что-то говорят на скамейке?

— Волнение небольшое сказывается, переживания. Бывает же такое, что ты выигрываешь, а у некоторых в голове сидит: «Лишь бы не я ошибся, лишь бы не я подвел команду». Но это раньше было. Вот эта боязнь ни к чему хорошему не приводит.

— Следите за соперниками — «Барысом», «Нефтехимиком» и «Амуром»?

— Все хотят попасть в плей-офф, поэтому все равно мы подсматриваем результаты. В какой-то момент после нашей тренировки «Барыс» играл на Дальнем Востоке, мы в раздевалке включили и посмотрели немного. Понятно, что мы следим за соперниками.

Источник: https://youtu.be/lwy3PblSQus
Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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