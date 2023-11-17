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Сегодня, 18:00

«Нефтехимик» — «Амур»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Нефтехимик» — «Амур» в Кинопоиске начнется в 18.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Даниил Скориков.
Даниил Скориков.
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Нефтехимик» дома в Нижнекамске сыграет против хабаровского «Амура» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 17 ноября. Встреча пройдет на «Нефтехим-Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Нефтехимик» — «Амур» пройдет на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск. Сервис «Кинопоиск» также покажет прямой эфир игры пользователям с подпиской.

«Нефтехимик» с 29 баллами занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» — девятый с 30 очками на Востоке.

Ключевые события противостояния «Нефтехимика» и «Амура» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
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