Гребенкин — о мотивации на Матче звезд КХЛ: «Дядя Саша Радулов не хотел проигрывать»

Нападающий «Металлурга» и сборной дивизиона Харламова Никита Гребенкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о важности победы в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Насколько важно на Матче звезд победить?

— Да, это важно. У нас есть в команде ребята, которые так решили. Все хотят победить с хорошим настроением. У меня первый Матч звезд — хотел нормально войти в эту волну. Дядя Саша Радулов тоже не хотел проигрывать. Все хотели по-спортивному выиграть.

Команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева (8:6) и вышла в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, который проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.