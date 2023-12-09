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Сегодня, 19:15

Гребенкин — о мотивации на Матче звезд КХЛ: «Дядя Саша Радулов не хотел проигрывать»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» и сборной дивизиона Харламова Никита Гребенкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о важности победы в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

— Насколько важно на Матче звезд победить?

— Да, это важно. У нас есть в команде ребята, которые так решили. Все хотят победить с хорошим настроением. У меня первый Матч звезд — хотел нормально войти в эту волну. Дядя Саша Радулов тоже не хотел проигрывать. Все хотели по-спортивному выиграть.

Команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева (8:6) и вышла в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, который проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

КХЛ
Никита Гребенкин
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