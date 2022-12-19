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КХЛ

Сегодня, 20:39

Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 300 результативных передач

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий СКА Никита Гусев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

30-летний форвард достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру в КХЛ.

На данный момент на его счету 251 ассист в регулярных чемпионатах, 49 — в плей-офф и 7 — в Кубке Надежды.

Кроме СКА Гусев выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Югру».

Нападающий стал шестым игроком в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 300 результативных передач.

Лучшие ассистенты в истории КХЛ

1. Вадим Шипачев — 576

2. Сергей Мозякин — 509

3. Александр Радулов — 400

4. Данис Зарипов — 393

5. Линус Умарк — 305

6. Никита Гусев — 300

Никита Гусев
ХК Витязь
ХК СКА
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