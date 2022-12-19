Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 300 результативных передач

Сегодня, 20:39
Нападающий СКА Никита Гусев отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
30-летний форвард достиг отметки в 300 голевых передач за карьеру в КХЛ.
На данный момент на его счету 251 ассист в регулярных чемпионатах, 49 — в плей-офф и 7 — в Кубке Надежды.
Кроме СКА Гусев выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур» и «Югру».
Нападающий стал шестым игроком в истории КХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 300 результативных передач.
Лучшие ассистенты в истории КХЛ
1. Вадим Шипачев — 576
2. Сергей Мозякин — 509
3. Александр Радулов — 400
4. Данис Зарипов — 393
5. Линус Умарк — 305
6. Никита Гусев — 300