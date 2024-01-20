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Сегодня, 21:30

Гусев — о рекордах в КХЛ: «Это приятно, но главное — команда»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1).

Форвард бело-голубых в игре с минчанами установил два достижения: он стал рекордсменом клуба по числу набранных очков за один сезон и стал первым хоккеистом в истории КХЛ, которому удалось сделать 50 или более результативных передач в двух разных сезонах.

«Нормальное начало было, просто не могли забить. Далее мы это сделали и до конца игры действовали правильно. Уверенность в победе появилась, когда прозвучала сирена и мы победили. Здорово сыграл Римашевский. Главное, чтобы он дальше продолжал в том же духе. Для меня важно в каждой игре помогать команде, поэтому за рекордами я не гонюсь. Конечно, приятно. Но главное — команда», — приводит слова хоккеиста сайт бело-голубых.

В этом чемпионате Гусев набрал 69 (19+50) очков в 53 играх.

Московское «Динамо» с 74 очками после 50 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. Минчане идут на восьмой строчке с 51 очком в 52 играх.

Источник: ХК Динамо
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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