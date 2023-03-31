Новиков: «Сложно давать оценку возможному уходу Жамнова из сборной»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал возможный уход Алексея Жамнова с поста главного тренера сборной России.

«Сложно давать оценку возможному уходу Жамнова из сборной. Здесь вопрос серьезный, государственный и решать его должны люди из ФХР. Ситуация тяжелая, нет понимания по поводу международных соревнований. Надо определиться, стоит Алексею совмещать работу в клубе и национальной команде или нет. Руководители здесь должны все взвесить и принять решение. Если нас скоро могут допустить до международных соревнованиях, то это одно, если нет, то это другое дело.

Думаю, что в первую очередь Жамнов будет обсуждать вопрос совмещения с руководством «Спартака» и все будет зависеть не от Алексея, а боссов «красно-белых». Жамнов — уважаемый человек и хоккеист, вопросов по пониманию хоккея к нему нет. Но то, что для Алексея главная работа будет в «Спартаке» — это факт. Сборная сейчас ограничена в международных соревнованиях и эта должность символична на данный момент, а работа в клубе серьезна, там более в такой команде как «Спартак». Этот год для красно-былых должен быть решающим», — цитирует Metaratings.ru Новикова.

Действующий контракт Жамнова с ФХР заканчивается в мае.