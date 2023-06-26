Президент КХЛ Морозов: «Надеемся, перекрестный плей-офф приживется»

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» объяснил, почему лига ввела перекрестный плей-офф с сезона-2023/24.

— Какие аргументы лиги в пользу перехода на перекрестный плей-офф со второго раунда?

— Главный аргумент — сделать плей-офф интереснее. Некоторые болельщики привыкли к одному и тому же. Всегда хочется посмотреть что-то новое. Мы решили объединить конференции. Пришли к тому, что перекрестный плей-офф оптимальнее проводить со второго раунда. Считаем, что это вызовет большой интерес у болельщиков. Помню свои игры в плей-офф за «Ак Барс». Мы встречались в полуфинале с московским «Динамо», а «Магнитка» — с «Локомотивом». Мы приезжали в Москву словно на финал.

— Перекрестный плей-офф введен на один сезон или это долгосрочный проект?

— Структуру календаря мы каждый год согласовываем с ФХР. Выводы сделаем после окончания сезона. Надеемся, перекрестный плей-офф приживется. Возможно, появятся новые пары, которые не приелись зрителям.

В мае 2023 года КХЛ утвердила систему перекрестного плей-офф на сезон-2023/24. Со второго раунда Кубка Гагарина команды разделятся на две группы по 4 команды. В каждую из групп попадут по две команды из Восточной и Западной конференций.

В первой группе лучшая из оставшихся команд «Запада» сыграет с четвертой командой «Востока», другую пару составят вторая команда «Востока» и третья команда «Запада». Во второй группе первая по «посеву» команда «Востока» встретится с четвертой командой «Запада», а третья команда «Востока» — со второй командой «Запада».