Морозов заявил, что «Сибирь» планирует начать сезон на новой арене

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о темпах строительства новых ледовых арен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

— В каком состоянии строящиеся арены в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге?

— У СКА дворец еще достраивается. В Новосибирске построен, команда планирует начинать сезон на новой арене. Нижний Новгород и Екатеринбург — это еще сезон-два: дворцы только в процессе строительства.

— Говорят, СКА планирует провести предсезонные турниры в старом дворце, а начать чемпионат — в новом.

— Все будет зависеть от того, когда сдадут новую арену.

— Опыт с неудачным переездом «Сибири» перед прошлым плей-офф чему-то научил?

— В КХЛ есть четкое понимание по приему арен. Мои коллеги выезжали в Новосибирск, изучали инфраструктуру и расписывали, какие мероприятия до первого матча КХЛ нужно провести. Вспомните, как открывалась арена в Омске. Сначала прошли тестовые мероприятия, потом матч МХЛ. Тестировали в том числе и те системы, которые не задействованы на играх МХЛ. Перед плей-офф мы проверяли дворец в Новосибирске. Назначали даты, был план Б. Мы не можем заходить во дворец без подписанных документов о сдаче в эксплуатацию. По последним разговорам все в Новосибирске хорошо. Если понадобится тестовое мероприятие, оно пройдет, и лига проверит все инженерные системы, чтобы они работали бесперебойно.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

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