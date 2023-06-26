Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:20

Морозов заявил, что «Сибирь» планирует начать сезон на новой арене

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент КХЛ Алексей Морозов в интервью «СЭ» рассказал о темпах строительства новых ледовых арен в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

— В каком состоянии строящиеся арены в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге?

— У СКА дворец еще достраивается. В Новосибирске построен, команда планирует начинать сезон на новой арене. Нижний Новгород и Екатеринбург — это еще сезон-два: дворцы только в процессе строительства.

— Говорят, СКА планирует провести предсезонные турниры в старом дворце, а начать чемпионат — в новом.

— Все будет зависеть от того, когда сдадут новую арену.

— Опыт с неудачным переездом «Сибири» перед прошлым плей-офф чему-то научил?

— В КХЛ есть четкое понимание по приему арен. Мои коллеги выезжали в Новосибирск, изучали инфраструктуру и расписывали, какие мероприятия до первого матча КХЛ нужно провести. Вспомните, как открывалась арена в Омске. Сначала прошли тестовые мероприятия, потом матч МХЛ. Тестировали в том числе и те системы, которые не задействованы на играх МХЛ. Перед плей-офф мы проверяли дворец в Новосибирске. Назначали даты, был план Б. Мы не можем заходить во дворец без подписанных документов о сдаче в эксплуатацию. По последним разговорам все в Новосибирске хорошо. Если понадобится тестовое мероприятие, оно пройдет, и лига проверит все инженерные системы, чтобы они работали бесперебойно.

Ранее Морозов рассказал, до какой суммы лига планирует увеличить пол заработных плат.

Полностью интервью Морозова «СЭ» читайте здесь

Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
ХК Сибирь
0
Читайте также
Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент КХЛ Морозов рассказал об изменениях в правилах с нового сезона

Сушинский поделился мнением о том, нужен ли «Авангарду» мощный форвард в звено к Найту и Буше