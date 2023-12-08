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Сегодня, 18:30

Морозов — о судействе: «16 арбитров были оштрафованы за матчи»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о работе судей в матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«16 арбитров были оштрафованы за матчи. Это решение выносилось на работу Департамента судейства. Мы реагируем не только на обращения клубов, но и ведем свою работу с каждым арбитром. У нас прозрачная структура. Есть рейтинг, в котором оценивается каждый матч, чтобы определить, кто будет обслуживать матчи Кубка Гагарина. Для судей — это увеличение ставки по заработной плате. Все они — профессионалы и хотят попасть в плей-офф».

Наибольшее количество матчей среди арбитров в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 провели Денис Наумов и Максим Сидоренко — по 37. Больше всего штрафных минут назначил Алексей Белов — 706.

Хоккей
КХЛ
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