Роман Ротенберг высказался о будущем Никиты Гусева в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал будущее нападающего армейцев Никиты Гусева.

«Будет ли Никита Гусев в команде? Время покажет», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2022/23 Гусев провел 37 игр за СКА и набрал 49 (23+26) очков, а в 13 матчах плей-офф он забросил 5 шайб и сделал 7 результативных передач. По ходу серии с ЦСКА 30-летний нападающий был выведен из состава питерского клуба. Контракт Гусева со СКА рассчитан до конца сезона-2023/24.