Ротенберг пожелал удачи Гребенкину в «Торонто»: «Есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на подписание контракта экс-нападающего «Металлурга» Никиты Гребенкина с «Торонто».

«Хочу пожелать удачи Никите Гребенкину в «Торонто». Это непростая организация, где не так легко заиграть, но Никита – талантливый парень, и я верю, что у него все получится.

Конечно, есть сожаление, что Никита не продолжит развиваться в России, но это его выбор, который нужно уважать», – написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

27 апреля о расторжении соглашения с Гребенкиным объявил «Металлург». 29 апреля стало известно, что Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто». В 2022 году канадский клуб выбрал россиянина под 135-м номером драфта НХЛ.

В сезоне-2023/24 20-летний Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.