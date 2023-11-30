Щитов: «Ковальчук будет заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина»

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением о возможном прихода форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я вижу Ковальчука в роли очень сильного помощника в раздевалке и на скамейке. Конечно, ему понадобится много времени, так как он достаточно пропустил. Но Илья по своей натуре — лидер. Таких лидеров у нас в лиге очень мало. В этом плане он очень поможет, в том числе и молодым ребятам. Такая фигура очень нужна команде. Если он подпишет контракт, то это будет хорошей заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

29 ноября «СЭ» сообщил, что 40-летний Ковальчук станет игроком «Спартака» до конца нынешнего сезона.

Предыдущим клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.