Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

30 ноября, 23:57

Щитов: «Ковальчук будет заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший хоккеист Никита Щитов поделился мнением о возможном прихода форварда Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Я вижу Ковальчука в роли очень сильного помощника в раздевалке и на скамейке. Конечно, ему понадобится много времени, так как он достаточно пропустил. Но Илья по своей натуре — лидер. Таких лидеров у нас в лиге очень мало. В этом плане он очень поможет, в том числе и молодым ребятам. Такая фигура очень нужна команде. Если он подпишет контракт, то это будет хорошей заявкой «Спартака» в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

29 ноября «СЭ» сообщил, что 40-летний Ковальчук станет игроком «Спартака» до конца нынешнего сезона.

Предыдущим клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-koval-chuk-budet-zayavkoj-spartaka-v-bor-be-za-kubok-gagarina/
Илья Ковальчук
Никита Щитов
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
У Капризова новый тренер. Однако «Миннесоту» его назначение вряд ли спасет
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
Экономист объяснил изменения в учете Росстатом пенсионных выплат
Кризисный менеджер мира: умер Генри Киссинджер
Второй россиянин погиб при пожаре в хостеле в Алма-Ате
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Куньлунь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

Яшкина увезли в больницу после падения в матче с «Автомобилистом»