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Сегодня, 20:33

Латышонок, Захарян и Глушенков — в расширенном составе сборной России на матч с Белоруссией

Сборная России назвала расширенный состав на товарищеский матч против Белоруссии
Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стал известен расширенный состав сборной России на товарищеский матч против Белоруссии.

Состав опубликован на официальном сайте РФС. В него вошли 33 футболиста.

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Андрей Лунев («Карабах»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич, Никита Чернов (оба — «Спартак»,), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Александр Солдатенков, Юрий Горшков (оба — «Крылья Советов»), Дмитрий Скопинцев («Динамо»).

Полузащитники: Далер Кузяев («Гавр»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Артем Карпукас, Максим Глушенков (все — «Локомотив»), Данил Глебов ( «Ростов»), Александр Черников («Краснодар), Данил Пруцев («Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Даниил Фомин («Динамо»), Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»), Константин Тюкавин («Динамо»).

Товарищеский матч между сборными России и Белоруссии пройдет 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Источник: РФС
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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