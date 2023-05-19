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19 мая, 16:29

Щитов: «Ларионов здорово отработал, но Федоров получил награду абсолютно заслуженно»

Алина Савинова
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Хоккейный эксперт Никита Щитов высказался о признании Сергея Федорова из ЦСКА лучшим тренером КХЛ сезона-2022/23.

«Федоров получил награду абсолютно заслуженно. Он великий игрок и прекрасный тренер. Федоров пришел работать без тренерского опыта, а стал чемпионом два года подряд. Да, у него хороший состав с громкими именами, но есть тренеры, которые работают не первый год и с сильными командами не могут добиться такого результата», — приводит «РБ Спорт» слова Щитова.

Также он рассказал, чего не хватило Игорю Ларионову из «Торпедо», чтобы получить приз лучшему тренеру сезона.

«Ларионов здорово отработал, он большой молодец. Команда из Нижнего Новгорода провела блестящий сезон, но вылетела из плей-офф. Оба достойные кандидаты, но сколько и Федоров семиматчевых серий вытащил. Так же, как и Ларионова, его приятно послушать на пресс-конференциях», — добавил специалист.

Федоров получил приз лучшему тренеру лиги на церемонии закрытия сезона КХЛ. ЦСКА под его руководством в этом сезоне во второй раз подряд завоевал Кубок Гагарина.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-larionov-bol-shoj-molodets-no-fedorov-poluchil-nagradu-luchshemu-treneru-zasluzhenno/
Никита Щитов
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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