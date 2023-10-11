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Сегодня, 03:21

Шипачев: «Главное, что «Ак Барс» выиграл два матча, а Ахтямов сыграл «на ноль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Главное, что мы выиграли две игры, а Артур Ахтямов сыграл «на ноль». Поздравили его всей командой, он – молодец. А так, будем исправлять то, что у нас не получается. Готовимся дальше, в Хабаровске будут непростые игры.

Как забросил через сетку? Шайба отскочила так, что вратарь этого не ожидал. Да, она зашла через сетку, но это не страшно. Добыли хорошую победу, с отличным настроением едем дальше. Первый гол? Можно тренировать что угодно, но в игре сделать это сложнее. Хорошо, что шайба попала в девятку», – цитирует пресс-служба клуба Шипачева.

«Ак Барс» с 23 очками идет на 2-м месте в Восточной конференции. "Адмирал" – предпоследний (12 очков).

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/24017
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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