Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:05

Силаев: «Нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Антон Силаев.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал в интервью «СЭ» о своих планах на будущее.

— Ты говоришь, что планируешь еще какое-то время развиваться в России. Давай смоделируем ситуацию: ты уходишь в топ-3 и тебе сразу же предлагают твердое место в основе. Прорабатывали ли с агентом вариант с отъездом за океан уже в следующем сезоне?

— Алексей (Дементьев. — Прим. «СЭ») уже давал интервью на этот счет, и я согласен с ним. У меня контракт с «Торпедо» до 2026 года, и торопиться куда-то нет смысла. Считаю, что нужно стать состоявшимся игроком здесь, чтобы ехать в НХЛ и становиться топом уже там.

— Планируешь лично посетить церемонию?

— Да, конечно. После турнира у меня стопроцентно будет три недели отдыха. В это время будет продолжаться подготовка к экзаменам. Думаю, в начале июня начну работать на земле с тренером по ОФП и где-то в 20-х числах полечу на драфт.

— Был ли у тебя интерес к драфт-комбайну?

— Да, очень хотел поехать на тесты. Но из-за экзаменов чисто физически не смогу на них попасть.

Антон Силаев. «Чтобы ехать в НХЛ, нужно стать состоявшимся игроком в России». Интервью главного таланта «Торпедо»

КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
Обсудить
Читайте также
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
ИИХФ отстранила вратаря Федотова от участия в своих турнирах на три года
На МКАД восстановили движение после массового ДТП с одним погибшим
Откровения Павла Мамаева: После тюрьмы звали в «клуб МВД», стал очень верующим, счастлив в браке, рассказал о крутости Карпина и отношении к Галицкому
Жители Семеновки в ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ
В Казахстане суд приговорил Бишимбаева к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве жены
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Никитин заявил, что он не смог сохранить «Локомотив» в тонусе за 10 дней паузы

Защитник «Торпедо» Силаев рассказал, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ