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Сегодня, 21:12

СКА обыграл «Ак Барс» благодаря дублю Глотова

Руслан Минаев
«Ак Барс» — СКА.
Фото ХК «Ак Барс»
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СКА на выезде победил «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2. Дубль у питерцев оформил Василий Глотов.

Во втором периоде «Ак Барс» отыгрался со счета 0:2 благодаря голам Артема Лукоянова и Артема Галимова.

СКА одержал 3-ю победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 32 очка и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА и минское «Динамо».

«Ак Барс» проиграл 3-й матч подряд. Казанцы с 38 очками занимают 5-е место «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Глотов — 6 (Земченок, Галимов), 20:31 — 0:1. Хайруллин — 3 (Камалов), 25:48 — 0:2. Лукоянов — 4 (Юдин, Войнов), 29:08 — 1:2. Галимов — 2 (Галиев, Семенов), 30:38 — 2:2. Глотов — 7 (Фальковский), 54:56 — 2:3. Зыков — 4 (бол., Алистров, Гальченюк), 56:17 — 2:4.

Вратари: Ахтямов — Серебряков.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (6+9+5) — 41 (13+15+13).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

14 ноября. Казань. Татнефть-Арена. 8519 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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